Mahkeme, şehıtlerı “vazıfe malulü” saydı

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Hakkarı'nın Yüksekova ilçesinde, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda 21 Ekim 2015'te operasyona çıkmaya hazırlanan askerlerin arasında kazara el bombasının patladı. Komando Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Tomuşoğlu (25), Piyade Astsubay Üstçavuş Rahmi Yılan (28) ve Piyade Astsubay Üstçavuş Ömer Kılıçoğlu (29) şehit oldu. Şehit askerler, askeri törenle memleketleri Amasya'nın Merzifon ilçesi ile Gaziantep'te son yolculuklarına uğurlandı. El bombasının kazara patlamasıyla şehit olan 3 askerden Piyade Astsubay Üstçavuş Rahmi Yılan ve Piyade Astsubay Üstçavuş Ömer Kılıçoğlu'nun yakınlarına 'terörle mücadele kapsamında vazife malulü' olarak verilen haklar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) mahkemeye yapılan itiraz üzerine sadece 'vazife malulü' kabul edilmeleriyle geri alındı. Bu karar üzerine ailelere ödenen ikramiye ve maaşların farkı olan yaklaşık 80'er bin TL, yeniden düzenlenen maaşlarından kesilmeye başlandı. Büyük üzüntü yaşayan aileler, kararın düzeltilmesi için avukatları Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Akkuş, "İki karar arasındaki hukuki çelişkinin giderileceğine inanıyoruz" diye konuştu.