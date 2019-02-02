Prof. Dr. Turna Lider Centrio’da

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi'nde robotik üroloji cerrahi ameliyatlarını ekibiyle 2012'den bu yana Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna, bu alanda Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu. Edinburgh'da özellikle prostat ve böbrek kanseri hastalarında başarılı robotik cerrahi operasyonları gerçekleştiren Turna'nın başarısı büyük yankı uyandırdı. Türkiye'yi başarıyla temsil eden Prof. Dr. Burak Turna, bugünden itibaren Bayraklı Lider Centrio'da açılacak özel kliniğinde hizmet verecek.