Akhisarspor lider Başakşehir’i ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıdaki ilk iki maçını kaybeden sonuncu Akhisarspor, bugün Trabzonspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir'le evinde karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı maç saat 16.00'da başlayacak. Kurtuluş mücadelesi yolunda mutlak galibiyete ihtiyaç duyan yeşil-siyahlılarda Caner ve yeni transfer Cocalic cezalı. Sakatlıkları süren Mustafa Yumlu ve Dany bu maçta oynamayacak. Teknik direktör Cihat Arslan stoperde yeni transfer Musa Nizam ve Sissoko'yu oynatacak. Cezası sona eren orta saha Barbosa ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

ARSLAN: ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ

TEKNIK direktör Cihat Arslan bir an önce ateş hattından çıkmak istediklerini söyledi. Başakşehir'in ligin en kaliteli takımlarından biri olduğunu vurgulayan Arslan, "İkinci devreye istediğimiz gibi başlayamadık. Çıkışa geçmek istiyoruz. Başakşehir karşısında herkes elinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyecek. Taraftarımızın desteği ile inanıyorum ki istediğimiz oyunu oynayacağız ve sonuca gideceğiz" ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 15, kapalı tribün 2. kategori 10, kapalı tribün 3. kategori 6, kale arkaları ve misafir tribün 5 TL olarak satışa sunuldu. Maçta Akhisarspor'un muhtemel on birinin şu şekilde olması bekleniyor: Fatih- Vrsajevic, Musa, Sissoko, Lopes, Rotman, Serginho, Josue, Regattin, Manu, Cikalleshi...