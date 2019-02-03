Altınordu’dan gol şov

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarışı veren Altınordu, Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup etti. Gol perdesi 18. dakikada açıldı. Muhammed savunmanın arkasına oynadı, Anıl Koç hamle yaptı ve çaprazdan topu filelere gönderdi: 1-0. 23'te Murat'ın pasında topla buluşan Muhammed Mert, sol ayağıyla köşeye vurdu: 2-0. 30'da Murat bu kez sağdan kale sahasına gönderdi, Sefa sırtı kaleye dönük pozisyonda köşeye plasesini yaptı: 3-0. 33'te harika bir pas trafiğinin sonunda Okan yayın üzerine oynadı, Berkay gelişine sert vurdu: 4-0. 35'te Sefa'nın savunma arkasına gönderdiği pasta Anıl Koç, kalecinin de hatasından yararlanıp skoru 5-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 72. dakikada savunma arkasında topla buluşan Murat, kalecinin yanından fileleri havalandırdı: 6-0. Maç bu sonuçla sona ererken Karabükspor -1 puanda kaldı. Maçı izlemeye gelen Altınordu kulübü öğrencileri gollerde büyük coşku yaşadı.

SAYGIYI HAK EDİYORLAR

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zorlu bir fikstür öncesinde önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Karabükspor'un gençleri önünde saygıyla eğilmeliyiz. Belki küme düşecekler ama saygıyla anılmayı hak ediyorlar. Bizim için yukarı tutunma adına önemli bir galibiyet oldu. Zorlu bir periyoda giriyoruz" şeklinde konuştu.