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Arslan: İşçinin, emekçinin yanındayım

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Arslan: İşçinin, emekçinin yanındayım
AK Parti Buca Belediye Baskan Adayı Mustafa Arslan, bazı CHP'lilerin seçimi kaybedecekleri korkusuyla belediye çalısanları üzerinde algı operasyonlarına basladıgını ifade etti. Buca Belediyesi'nde çalısanlara ve ailelerine 'Mustafa Arslan gelirse isinizden, ekmeginizden olacaksınız' seklindeki yalan söylemlerle etkilemeye çalısıldıgına dikkat çeken Arslan, "Buca halkı bu görevi bana verirse, en çok isçi emekçi sevinecek. Çünkü kimsenin isiyle, ekmegiyle, çoluk çocugunun rızkı ile ugrasmak bizim kitabımızda yazmaz. Kaldı ki emekçi kardeslerimizin imkanlarını çok daha fazla iyilestirecek güçte olacagız" dedi.
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Arslan: İşçinin, emekçinin yanındayım
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