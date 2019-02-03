Denizlispor Hatay’a konuk olacak

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir ve Adana Demir maçlarını kazanıp 42 puana ulaşan Denizlispor bugün, yarıştaki önemli rakiplerinden Hatayspor'a misafir olacak. Sakatlığı bulunan Himmet forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlıların son transferi sağ kanat Bilal Chikh, görev vermesi halinde ilk kez oynayacak. Teknik direktör Yücel İldiz, "Hatayspor lig ve kupada çok iyi sonuçlar aldı. Stadın zemini polemik konusu ama biz şartlar ne olursa olsun kazanıp döneceğiz" dedi. Ege ekibinin bugünkü muhtemel 11'i şöyle: Stackhowiak - Furkan, Alperen, Abdulkerim, Keremcan, Deniz, Aissati, Ziya, Recep, Burak Çalık, Mehmet...