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Denizlispor ’a konuk olacak

Ege temsilcisi bugün Hatayspor ile karşılaşacak. Liderliği kaptırmak istemeyen , “Zemin tartışmaları bizi ilgilendirmiyor, kazanıp eve döneceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Denizlispor Hatay’a konuk olacak
Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir ve Adana Demir maçlarını kazanıp 42 puana ulaşan Denizlispor bugün, yarıştaki önemli rakiplerinden Hatayspor'a misafir olacak. Sakatlığı bulunan Himmet forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlıların son transferi sağ kanat Bilal Chikh, görev vermesi halinde ilk kez oynayacak. Teknik direktör Yücel İldiz, "Hatayspor lig ve kupada çok iyi sonuçlar aldı. Stadın zemini polemik konusu ama biz şartlar ne olursa olsun kazanıp döneceğiz" dedi. Ege ekibinin bugünkü muhtemel 11'i şöyle: Stackhowiak - Furkan, Alperen, Abdulkerim, Keremcan, Deniz, Aissati, Ziya, Recep, Burak Çalık, Mehmet...
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Denizlispor Hatay’a konuk olacak
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