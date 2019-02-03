Enişte cinayetinde taciz iddiası

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İZMİR'İN Gaziemir ilçesindeki bir lisede görevli hizmetli 47 yaşındaki Şengül G., okul bahçesinde eniştesi Erdal Demirsoy'u (55) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Şengül G'nin eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini ve bu durumun artık dayanılmaz hale geldiğini söylediği öğrenildi. Şengül G, Demirsoy'un okula da gelebileceğini düşünerek tüfeği yanında getirdiğini, gelip aynı davranışları sürdürmeye kalkışınca onu vurduğunu anlattı. Demirsoy'un otopsi işlemleri ise tamamlandı. Demirsoy'un cenazesinin yakınlarınca teslim alınıp toprağa verileceği belirtildi.