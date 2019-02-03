‘Futbol iyi taraftarla güzel’

UEFA'ya "İyi Taraftar" ile ilgili büyük bir proje sunan Altınordu kulübünde dün futbolcular sahaya "Futbol İyi Taraftarla Güzel"
yazılı bir pankartla çıktı. Altınordu kulübünde eğitim gören 12 yaşındaki kız ve erkeklerden oluşan minikler, sahaya ellerinde çiçeklerle çıkıp hakemlere ve her iki takım oyuncularına buket verdi. Tribünlerde ise çocukların kendi elleriyle boyadıkları "Dünya Okyanuslarla Güzel"
ve "Dünya Yeşille Güzel"
yazılı pankartlar açıldı. Altınordu Uluslararası Projeler Yönetmeni Can Yazıcı, "Proje UEFA'a 2019-2020 sezonunda uygulanmak üzere verildi. 12'si erkek 13 çocuğumuza kısa bir eğitim verdik" dedi.