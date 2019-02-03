‘Futbol iyi taraftarla güzel’

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UEFA'ya "İyi Taraftar" ile ilgili büyük bir proje sunan Altınordu kulübünde dün futbolcular sahayayazılı bir pankartla çıktı. Altınordu kulübünde eğitim gören 12 yaşındaki kız ve erkeklerden oluşan minikler, sahaya ellerinde çiçeklerle çıkıp hakemlere ve her iki takım oyuncularına buket verdi. Tribünlerde ise çocukların kendi elleriyle boyadıklarıveyazılı pankartlar açıldı. Altınordu Uluslararası Projeler Yönetmeni Can Yazıcı, "Proje UEFA'a 2019-2020 sezonunda uygulanmak üzere verildi. 12'si erkek 13 çocuğumuza kısa bir eğitim verdik" dedi.