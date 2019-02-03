Bornova Mevlana Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Izmir Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Nihat Zeybekci, vatandasların sikayetlerini ve dertlerini de dinledi. Buca-Çamlıkule hattında çalısan bir minibüs soförü, Zeybekci'yi görünce, yollardaki bozukluga isyan ederek, "Asfaltlar berbat, her yer çukur. Araçlarımız mahvoldu. Allah için gel artık Zeybekci" dedi. Zeybekci'nin yanına gelen baska bir vatandas da, yine yollardaki soruna dikkati çekerek, "Yollar felaket, ara sokaklar çok kötü, arabamızda alt takım kalmadı" diye konustu.

Zeybekci, bu yılın yazında bu sorunun Izmir'in gündeminde olmayacagını söyledi. Bu sorunların nisan ayından itibaren kısa sürede çözeceklerini, Izmir'in gündeminden kaldıracaklarını ifade eden Zeybekci, ziyareti sırasında vatandasların çay davetlerini kırmayarak is yerlerine misafir oldu. Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ni de ziyaret eden Zeybekci, yeni hizmete giren Yataklı Palyatif Bakım Servisi'ni gezdi. Hastalar ve yakınlarıyla tek tek sohbet ederek saglık durumlarını, hizmetten memnuniyetlerini soran Zeybekci, daha sonra da Yenidogan Servisi'nde ailelere göz aydınlıgı diledi.

TÜRKÜ SÖYLEDİ

Ege Sivaslılar Dernegi'nin Gaziemir'deki lokalinde yapılan toplantıya katılan Zeybekci, buradaki konusmasında, Anadolu'nun kültürel zenginliginden bahsederek, bilisim, haberlesmedeki hızlı gelisim ve göçlerle bu zenginligin kaybolmaya basladıgını, hemseri derneklerinin kültürü yasatmak için önemli görev üstlendigini söyledi. Zeybekci etkinlikte mikrofonun kendisine uzatılması üzerine, Denizli yöresine ait "Zobalarında guru da mese yanıyor" türküsüne eslik etti.

İZMİR, BALIKÇILIK MERKEZİ OLACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, sabah erken saatlerinden İzmir Balık Hali'nde balıkçı esnafı ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Zeybekci'nin bugüne kadar üstlendiği görevlerde çok başarılı olduğunu belirterek, "Hem belediyeciliği hem dünyayı çok iyi biliyor" dedi. Zeybekci de 1 Nisan'dan sonra İzmir'deki balıkçı barınaklarını balıkçı limanları haline getirerek, balık işleme, depolama ve sevkiyat hususunda farklı alternatif oluşturacaklarını anlattı.

Halin balıkçı esnafına yetmediğini, daha modern ve geniş bir yapı inşa edeceklerini kaydeden Zeybekci, "Altı tane balıkçı limanı planlıyoruz. Türkiye'de ilk olacak. Balık halimizi de nasıl genişletebiliriz, şartlarını nasıl geliştirebiliriz konularına da sizlerle birlikte konuşarak karar vereceğiz" diye konuştu. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.