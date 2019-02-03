Göztepe kâbustan uyanamadı

Süper Lg'in ilk yarısında istikrarsız bir görüntü çizen Göztepe için ikinci yarı çok kötü başladı. İkinci devrede Evkur Yeni Malatyaspor'a ardından da G.Saray'a kaybeden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanından da puansız döndü. İkinci yarıda henüz puanla tanışamayan İzmir temsilcisi, ligde 20 maçın sonunda 22 puanda kaldı. İzmir ekibi, ligin en fazla yenilgi alan takımı konumunda bulunuyor.

FORVET ÇIKMAZI SÜRÜYOR

Devre arası Cikalleshi'nin kiralık sözleşmesini fesheden, Samed Ali Kaya'yı da Erzurumspor'a kiralayan Göztepe forvetsiz kaldı. Taraftar tepkisine rağmen affedilen Ghilas'ın sakatlığı devam ederken, Jerome'un da F.Bahçe maçında kırmızı kart görmesi keyifleri kaçırdı. Teknik direktör Kemal Özdeş'in elinde forvet oyuncusu kalmadı. Geçen hafta Galatasaray maçına yedek kulübesinde başlayan Yasin Öztekin, Fenerbahçe deplasmanında da oyuna sonradan dahil oldu. Kanatlarda Serdar ve Halil'e şans tanıyan Özdeş, Öztekin'i yedek soyundurdu.