Grip yüzünden 27 gün hastanelik oldu

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'da yaşayan Mustafa Düzgün (36), grip şikayetinin ardından solunum yetmezliğine bağlı olarak durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları, Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Düzgün, akciğer görevini üstlenen makine sayesinde 27 gün sonra hayata döndü. Hastalandığında ilk olarak ateşinin yükseldiğini söyleyen Mustafa Düzgün ise, acil serviste iğne olduğunu ancak şikayetlerinin 3 gün geçmemesi üzerine yeniden hastaneye başvurduğunu belirtti. İlk yatışın Manisa'da yapıldığını anlatan Düzgün, "Hastanedeki ikinci gün, beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakıma girdiğimi hatırlıyorum, sonra burada uyandım. Şu anda iyiyim. Nefes alırken hafif zorlanıyorum ama o da normalmiş. Yavaş yavaş hayata alışıyorum. Son 10 gündür uyanığım. Ondan öncesini bilmiyorum. Bütün doktorlara teşekkür ediyorum, beni hayata döndürdüler. Allah razı olsun hepsinden" dedi.