Selçuk Yaşar’a büyük onur

BUGÜN NELER OLDU

TürkiyeTurizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla 30. Yıl Buluşması ve Ödül Töreni düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı gecede, Yaşar Topluluğu'nun kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar, Türkiye turizmine olan katkıları sebebiyle "Zamana Meydan Okuyanlar" kategorisinde ödüle layık görüldü. 1974 yılında Türkiye'nin ilk tatil köyü olarak hizmet vermeye başlayan Çeşme Altın Yunus'un kurucusu olan Selçuk Yaşar adına verilen ödülü torunları Bilge Kalpaklıoğlu ve Rana Yiğitbaşı aldı.