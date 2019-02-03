Yıldızların altında

BUGÜN NELER OLDU

Oyuna, 13 maçlık yenilmezlik serisi ile başlayan Altınordu, ilk düdükle birlikte maça ağırlığını koyarken, konuk Karabükspor top çıkarmakta bile zorlanıyordu.Nitekim, ayağa isabetli paslarla rakip savunmanın başını döndüren Altınordu, birbirinden şık gollerle adeta birsergiliyor, ilk yarıyı bitiren düdük çaldığında tabelaya yazdırdığı 5 golle oyunun fişini çok erken çekiyordu.İkinci yarıya çıkarlarken, konuk takım, altından kalkması imkansız bir skorun ezikliğini yaşarken, Altınordu 14 maça çıkaracağı yenilmezlik serisini tarihi bir skorla taçlandırmanın peşine düşüyordu. Ancak maç tek kale oynansa da, takım halinde ceza alanının önüne yığılan ve kalesini savunmaktan öte bir şey beceremeyen Karabükspor, bu devrede yediği tek gole '' dese de, tabelada yazan yarım düzüne golle dönüyordu evine.Altınordu ise, '' yolculuğunda cebine koyduğu 3 puanla, yukarılarda kendine yer arayışını sürdürüyordu.6 gollük maçın tek yıldızı yoktu. Zira Altınordu, takım olarak zaten bu ligin parlayan yıldızı idi, dünkü maç da, buoynandı. Sadece kazanarak değil, rakiplerine olan saygılarıyla da parlatıyorlar yıldızlarını...