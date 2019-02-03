Oyuna, 13 maçlık yenilmezlik serisi ile başlayan Altınordu, ilk düdükle birlikte maça ağırlığını koyarken, konuk Karabükspor top çıkarmakta bile zorlanıyordu. Deplasmanda oynadığı 9 maçın tamamını da kaybeden ve -1 puanla ligin dibine demir atan konuk takımın işi çok zordu.
Nitekim, ayağa isabetli paslarla rakip savunmanın başını döndüren Altınordu, birbirinden şık gollerle adeta bir futbol ve gol resitali
sergiliyor, ilk yarıyı bitiren düdük çaldığında tabelaya yazdırdığı 5 golle oyunun fişini çok erken çekiyordu. Tribünlerde, futbol okullarından gelen yarının yıldızları da, bando eşliğinde sahadaki ağabeylerine destek veriyorlardı.
İkinci yarıya çıkarlarken, konuk takım, altından kalkması imkansız bir skorun ezikliğini yaşarken, Altınordu 14 maça çıkaracağı yenilmezlik serisini tarihi bir skorla taçlandırmanın peşine düşüyordu. Ancak maç tek kale oynansa da, takım halinde ceza alanının önüne yığılan ve kalesini savunmaktan öte bir şey beceremeyen Karabükspor, bu devrede yediği tek gole 'eyvallah
' dese de, tabelada yazan yarım düzüne golle dönüyordu evine.
Altınordu ise, 'dolu dizgin
' yolculuğunda cebine koyduğu 3 puanla, yukarılarda kendine yer arayışını sürdürüyordu.
6 gollük maçın tek yıldızı yoktu. Zira Altınordu, takım olarak zaten bu ligin parlayan yıldızı idi, dünkü maç da, bu yıldızların altında
oynandı. Sadece kazanarak değil, rakiplerine olan saygılarıyla da parlatıyorlar yıldızlarını...