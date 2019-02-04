Akhisarspor korku tünelinde

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Akhisarspor dün evinde Medipol Başakşehir'e farklı mağlup oldu: 0-3. En yakın takipçisi Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısında puan kaybetmesinın ardından sahaya çıkan Başakşehir; 32'de Epureanu, 40. dakikada Robinho ile farkı 2'ye çıkardı. Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı golcü Demba Ba, 90+3'üncü dakikada ilk maçında fileleri havalandırdı.Akhisarsporlu taraftarlar, müsabaka boyunca top Arda Turan'a geldiğinde yıldız oyuncuyu protesto etti. Taraftarlar, karşılaşmanın başında bir pozisyonda hakem Hüseyin Göçek'e itirazda bulunmasının ardından Emre Belözoğlu'na da tepki göstermeye başladı.