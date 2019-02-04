Akhisarspor korku tünelinde

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üper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Akhisarspor dün evinde Medipol Başakşehir'e farklı mağlup oldu: 0-3. En yakın takipçisi Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısında puan kaybetmesinın ardından sahaya çıkan Başakşehir; 32'de Epureanu, 40. dakikada Robinho ile farkı 2'ye çıkardı. Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı golcü Demba Ba, 90+3'üncü dakikada ilk maçında fileleri havalandırdı. Bu sonuçla 44 puana yükselen İstanbul temsilcisi, Galatasaray'ın 8 puan önünde liderliğini korudu. Kurtuluş mücadelesi veren Akhisarspor ise 3'te 0 yapıp 17 puanla dipten kurtulamadı. ARDA, EMRE VE HAKEME TEPKİ
Akhisarsporlu taraftarlar, müsabaka boyunca top Arda Turan'a geldiğinde yıldız oyuncuyu protesto etti. Taraftarlar, karşılaşmanın başında bir pozisyonda hakem Hüseyin Göçek'e itirazda bulunmasının ardından Emre Belözoğlu'na da tepki göstermeye başladı. Akhisarsporlu taraftalar maçın hakemi Hüseyin Göçek ve Akhisar Belediyespor yönetimi aleyhine de tezahüratlar yaptı.