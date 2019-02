‘Annesiz kalmak istemiyorum’

BUGÜN NELER OLDU

Manisa Şehir Hastanesi'nde karaciğer yetmezliğine bağlı siroz nedeniyle tedavi gören ve nakil bekleyen Yüleyha Değirmencioğlu (37), kendine can olacak nakil için umutla bekliyor. Tek tedavinin nakil olduğunu belirten Bulgaristan göçmeni Değirmencioğlu, "Karaciğerdeki safra damarlarım tıkanıyordu. Hastalığın zaten kendisinin tedavisi yok yani. Hastalık kendisi baskın altında tutulduğu zaman karaciğer yetmezliğine, siroza çeviren bir hastalık. Belirli bir süre içerisinde tutabildik. 1 sene içerisinde siroza çevirdi ve çok hızlı bir şekilde ilerledi. Her geçen gün aleyhime işliyor. Karaciğer yetmezliği diğer organlara da zarar veren bir hastalık. Başka organlara zarar vermeden, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde nakil yapılırsa çok da sağlıklı olabilir" dedi.Değirmencioğlu, "Karaciğer kendini yenileyen bir organdır. Verici bir hafta içinde karaciğerini yenileyebiliyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi hayatını devam ettirebiliyor. Vicdanlı insanlar varsa bana donör olabilecek, çocuklarımın annesiz büyümesine izin vermeyecek olan lütfen bizimle irtibata geçsin. Çocuklarım annesiz büyümesin" dedi. Öte yandan annesini hasta yatağında bir an bile yalnız bırakmayan Sima Petkova (12), ""12 yaşındayım, keşke 18 yaşında olsaydım, donör olabilseydim ama maalesef yapamıyorum. Artık yatağa yattığımda annemin ölüm korkusuyla uyumak istemiyorum. Lütfen anneme donör bulun. Çünkü ben annemi çok seviyorum. Annesiz yaşamak istemiyorum. Her zaman arkadaşlarıma annemin iyi olduğunu söylüyorum ama içim içimi yiyor. Annemle bir şeyler yapmak istiyorum. Ben annemi seviyorum" diye konuştu.