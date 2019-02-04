Ata’nın Denizli’ye gelişinin 88. yılı

BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gerçekleştirdiği ziyaretin 88. yıl dönümü dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, mesaj yayımladı. Başkan Zolan, "Milli Mücadele'nin kahraman lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 4 Şubat 1931 tarihinde Denizlimiz'i ziyaret etmiştir. Ziyaretin geçmişte yansıması nasıl olduysa bugünde aynı duygu ve hislerle doluyuz. Ziyaretin 88. yıl dönümünde Denizli olarak gururluyuz. Atatürk'ün hedefleri doğrultusunda örnek şehir olduk" dedi.