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Bahçesinde şarap satarken yakalandı

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Bahçesinde şarap satarken yakalandı
DENIZLI'NIN Buldan ilçesinde Y.O. isimli şahsın, kaçak içki satışı yaptığı ihbarını alan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın ikametine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evinin bahçesindeki bir bölümü içki içilecek mekan ve satış yeri haline getiren Y.O. isimli şahsa ait 80 adet kaçak şarap ele geçirildi. Ruhsatsız olduğu anlaşılan işyerinin sahibi Y.O., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Bahçesinde şarap satarken yakalandı
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