‘Çöp’ten siyaset

Kentin katı atık problemini bir türlü çözemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı başında 1 yıl süreyle Ödemiş ve Beydağ'ın çöplerini Kiraz'a dökme kararı aldı. Kiraz'ın AK Partili Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve Kiraz halkının tüm itirazına rağmen, Büyükşehir, 2 ilçenin evsel atıklarını, Kiraz Katı Atık Depolama Alanı'na döktü. Tepkilerin artması üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, uygulamanın geçici olduğunu, 1 yıllık sürenin dolmasının ardından çöplerin Beydağ'a yönlendirileceğini belirtti. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da Kocaoğlu'nun önerisini şartlı olarak kabul etti. Bu arada Kiraz çöp depolama alanına dökülen evsel atıklar, hem hava kirliliğine hem de tarım alanlarının olumsuz yönde etkilenmesine neden oldu. Arkacılar ve Yağlar mahallelerinde oturan vatandaşlar, yazın çöp kokusundan kapı, pencere açamaz duruma geldi.Çöplük nedeniyle bölge adeta sinek istilasına uğrarken alana dökülen çöpten yayılan sızıntı suyu da yeraltı su kaynaklarını tehdit etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayı itibariyle Büyükşehir Belediyesince öngörülen 1 yıllık süre doldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar tam 'kabus bitti, çöpten kurtulduk' diye sevinirken Büyükşehir Belediye Meclisi, Kiraz Katı Atık Depolama Alanı'na çöp döküm süresinin 14 ay daha uzatılması yönünde karar aldı. O süreçte yaşananlara sert tepki gösteren AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, komşu ilçelerin çöplerinin Kiraz'a dökülmesine karşı çıksa da her platformda çevrecilikten bahseden Başkan Kocaoğlu, bildiğini okumaya devam etti. Evsel atıklardan sızan pis su için önlem alınmayınca geçimini hayvancılıkla sağlayan yöre halkının çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanı, çöp suyunun karıştığı kaynaktan su içtikleri telef oldu.Bugüne kadar Kiraz'daki çevre katliamına seyirci kalan Büyükşehir Belediyesi'nin aklı 1.5 yıl sonra ancak başına geldi. Seçimlere 2 ay gibi bir süre kala büyükşehir, 1.5 yıldır yapmadığı çöp sızıntı suyu havuzu için ihaleye çıkacağını duyurdu. Yayınlanan ihale ilanında tekliflerin 6 Şubat'ta alınacağı, ihale sonuçlandıktan sonra da 100 gün içinde havuzun inşa edileceği ifade edildi. Büyükşehir'in bir türlü inşa etmediği sızıntı suyu toplama havuzu için seçimlere 2 ay kala girişimde bulunmuş olmasını manidar olarak nitelendien Başkan Özçınar, "Gelen şikayetleri defalarca büyükşehir'e ilettik. Her seferinde 'Tamam, yapacağız' denmesine rağmen bugüne kadar bir türlü inşa edilmedi. Ama zararın neresinden dönerseniz kardır diye düşünüyorum. Bunu siyasi boyutu ile değil ilçede yaşayan vatandaşların sağlığı açısından değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Bir an önce yapılması bizler için de iyi olacak. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli" dedi. Özçınar, "Tabi seçime 2 ay gibi bir süre kala bu yatırımın yapılacak olması orada yaşayan vatandaşlarımız tarafından nasıl değerlendirilir onu bilemiyorum. Bizim vatandaşımız, neyin ne zaman, ne şekilde yapıldığını zaten biliyorlar" diye konuştu.