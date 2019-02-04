Denizli için en acı 1 puan!

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Hatayspor, Denizlispor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. 17. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Caner Hüseyin Bağ'ın sert şutunu Denizlispor kalecisi Stackhowıak engelledi.90. dakikada açılan ortaya iyi yükselen Muhammed Kehinde maçın skorunu ilan etti: 1-1.Maç bu skorla biterken Denizlispor yenilmezlik serisi de 12 haftaya çıkardı.Sinir krizi geçiren Kehinde hastaneye kaldırıldı. Taburcu edilen futbolcu ülkesine gidecek.Kehinde önceki gece babasıyla telefonla konuştuğunu söyleyip, "Hiç bir hastalığım yoktu" diye arkadaşlarına dert yandı.Teknik Direktörü Yücel İldiz, çıkıştaki Hatayspor'dan bir puan almanın önemli olduğunu söyledi. İldiz, "Birkaç pozisyona girdiler ama daha sonra biz oyun ağırlığımızı koyduk. Fakat çıkarken kaptırdığımız 2-3 pozisyondan bir tanesinde gol yedik. Yapmamız gerekiyordu, bize yakışmadı. Sonlara doğru golü bulduk. Yenilmezlik serimiz sürüyor ve hala lideriz" dedi.