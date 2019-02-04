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için en acı 1 puan!

Hatayspor ilk yarıda Gökhan ile öne geçti. Kehinde 90. dakikadaki kafa vuruşuyla lider Denizlispor’un yenilmezlik serisini sürdürdü. Maç sonu babasının vefatını öğrenen Nijeryalı yıldız sinir krizi geçirdi

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Denizli için en acı 1 puan!
Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Hatayspor, Denizlispor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. 17. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Caner Hüseyin Bağ'ın sert şutunu Denizlispor kalecisi Stackhowıak engelledi. 34'te topu önünde bulan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0. 90. dakikada açılan ortaya iyi yükselen Muhammed Kehinde maçın skorunu ilan etti: 1-1. Devre arasında Ankaragücü'nden transfer edilen ve Denizlispor ile çıktığı ikinci maçında ilk golünü attı: 1-1. Maç bu skorla biterken Denizlispor yenilmezlik serisi de 12 haftaya çıkardı. Nijeryalı futbolcu, soyunma odasına gittiğinde kalp krizi geçiren babasının vefat ettiğini öğrendi. Sinir krizi geçiren Kehinde hastaneye kaldırıldı. Taburcu edilen futbolcu ülkesine gidecek.

GECE TELEFONLA KONUŞMUŞTUM!
Kehinde önceki gece babasıyla telefonla konuştuğunu söyleyip, "Hiç bir hastalığım yoktu" diye arkadaşlarına dert yandı.

Yücel İldiz: Hâlâ lideriz
DENİZLİSPOR Teknik Direktörü Yücel İldiz, çıkıştaki Hatayspor'dan bir puan almanın önemli olduğunu söyledi. İldiz, "Birkaç pozisyona girdiler ama daha sonra biz oyun ağırlığımızı koyduk. Fakat çıkarken kaptırdığımız 2-3 pozisyondan bir tanesinde gol yedik. Yapmamız gerekiyordu, bize yakışmadı. Sonlara doğru golü bulduk. Yenilmezlik serimiz sürüyor ve hala lideriz" dedi.
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Denizli için en acı 1 puan!
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