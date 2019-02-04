Denizli’ye 5 yılda 60 milyon yolcu

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali, şehir içi ve şehirler arası yolcu sayısı 5 yıla yakın süreçte 60 milyon kişiye ulaştı. Görkemli yapısı ve konforuyla herkesin büyük beğeniyle karşıladığı terminal, hizmete girdiği Mart 2014'den beri gerek şehir içi gerekse şehirlerarası ulaşım ihtiyacını eksiksiz olarak giderdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'ne Mart 2014 - Aralık 2018 tarihleri arasında, şehirler arası giren-çıkan araç sayısı 2 milyon 800 bini aşarken, söz konusu 5 yıla yakın süreçte 40 milyon dolayında yolcuya hizmet verdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizlimize yakışanı yaptık ve bu devasa eseri kentimize kazandırdık" diye konuştu.