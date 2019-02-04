Elektrik direğine bakım yaparken araç çarptı

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Tavas ilçesinde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir elektrik dağıtım şirketi, sepetli vinç ile yol kenarındaki elektrik direğinde bakım yapmaya başladı. Bu sırada kırsal Karahisar Mahallesi'nden Tavas yönüne gitmekte olan Ali Erdemli, yönetimindeki 48 RA 389 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki elektrik bakım aracına çarptı. Vinçli bakım aracının sepetinde bulunan işçilerden Harun Kunaç (24) , çarpmanın etkisiyle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan Kunaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan minibüs sürücüsü Erdemli ile yanındaki arkadaşı Mehmet Ali Doğan, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.