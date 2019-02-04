Erkeklerde kanseri tespit etmek zor

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Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, erkek hastalara kanser tanısının daha geç evrelerde konulabildiğini belirtti. EÜ'den yapılan açıklamada, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla Prof. Dr. Haydaroğlu'nun konuya ilişkin bilgi ve değerlendirmelerine yer verildi. Haydaroğlu, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 1992-2017 yılları arasında EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 117 bin 139 kanser verisinin toplandığını aktardı.Haydaroğlu, "Erkeklerde kanser daha geç evrelerde yakalanabiliyor ve yaşam oranları daha kısa. Bunun en önemli nedeni erkeklerde en fazla akciğer kanseri görülmesidir. Akciğer kanseri sigara kullanımıyla ilişkilidir. Sigara içen hastalarda akciğer kanseriyle beraber, solunum yolu ve mesane kanserleri de görülebiliyor. Kadınlarda ise en sık görülen kanserler tiroit ve meme kanseri olup bunlar en iyi sağ kalıma sahip kanserlerdir. Meme kanserli kadınlarda farklı çoklu kanserler en sık rahim ve yumurtalık kanserleri görülüyor" dedi.