İTB’de koyunculuk çalıştayı düzenlendi

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Ticaret Borsası (İTB), koyunculuk faaliyetini yeniden canlandırmak için çalışmalar yapıldı. Sektörün yapısal problemlerini çözebilecek kalkınma odaklı ve uzun vadeli hayvancılık politikaları geliştirmek amacıyla yürütülen ve saha çalışmaları geçtiğimiz haftalarda tamamlanan "Türkiye'de Koyunculuk Faaliyetinin Geleceği ve Sürdürülebilir Üretimi Projesi" kapsamında 31 Ocak 2019 Perşembe günü Borsa üyeleri, sektör paydaşları, çevre oda-borsa temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımlarıyla çalıştay yapıldı. İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman, "Düzenlediğimiz bu çalıştay ile temel amacımız, sektöre ilişkin yol haritası çıkarmaktır" diye konuştu.