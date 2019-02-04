‘İzmir çağ atlayacak’

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, partisinin İzmir Büyükşehir belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin seçimden galip çıkması durumunda İzmir'in çağ atlayacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlere ilişkin açıkladığı 11 maddelik seçim manifestosunun yerel yönetimlerde fark yaratacağını belirten Nasır, sloganı 'Memleket İşi, Gönül İşi' olarak belirlenen seçim manifestosuyla birlikte özellikle, çevreye saygılı, altyapı, eğitim, sağlık, ulaşım, kültür ve sanat ile ilgili önemli yatırım ve projelerin hayata geçirileceğini, kimlikli kentler oluşturulacağını dile getirdi. AK Belediye olarak, kentsel dönüşümle birlikte çözüme kavuşturulacak yeni yollar ve ulaşım yatırımlarıyla birlikte İzmir'in rahat bir nefes alacağını belirten Nasır, "AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, kentimiz için büyük bir şanstır. İzmir'in geleceği için önemli bir aday, İzmirli hemşerilerimin bu seçimde siyasi düşünceleri bir kenara koyarak hizmet edecek belediyecilik anlayışına destek vereceklerine ve işi ehline teslim edeceklerine inanıyorum" diye konuştu. Önümüzdeki seçimin İzmir için bir dönüm noktası olacağını hatırlatan Nasır, kentin AK Belediyecilik'le birlikte yerelde de kalkınacağını ve artık değişim vaktinin geldiğini sözlerine ekledi.