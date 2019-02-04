Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > ‘İzmir çağ atlayacak’

çağ atlayacak’

AK Partili Necip Nasır, Cumhurbaşkanı’nın yerel seçimlere ilişkin açıkladığı seçim manifestosunun yerel yönetimlere çağ atlatacağını söyledi. Nasır: Zeybekci, kent için büyük bir şans

Giriş Tarihi: 4.2.2019
‘İzmir çağ atlayacak’
AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, partisinin İzmir Büyükşehir belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin seçimden galip çıkması durumunda İzmir'in çağ atlayacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlere ilişkin açıkladığı 11 maddelik seçim manifestosunun yerel yönetimlerde fark yaratacağını belirten Nasır, sloganı 'Memleket İşi, Gönül İşi' olarak belirlenen seçim manifestosuyla birlikte özellikle, çevreye saygılı, altyapı, eğitim, sağlık, ulaşım, kültür ve sanat ile ilgili önemli yatırım ve projelerin hayata geçirileceğini, kimlikli kentler oluşturulacağını dile getirdi. AK Belediye olarak, kentsel dönüşümle birlikte çözüme kavuşturulacak yeni yollar ve ulaşım yatırımlarıyla birlikte İzmir'in rahat bir nefes alacağını belirten Nasır, "AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, kentimiz için büyük bir şanstır. İzmir'in geleceği için önemli bir aday, İzmirli hemşerilerimin bu seçimde siyasi düşünceleri bir kenara koyarak hizmet edecek belediyecilik anlayışına destek vereceklerine ve işi ehline teslim edeceklerine inanıyorum" diye konuştu. Önümüzdeki seçimin İzmir için bir dönüm noktası olacağını hatırlatan Nasır, kentin AK Belediyecilik'le birlikte yerelde de kalkınacağını ve artık değişim vaktinin geldiğini sözlerine ekledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İzmir çağ atlayacak’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN