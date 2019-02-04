Lebip Timor: Şampiyonluk provası

BUGÜN NELER OLDU

DENİZLİ'NİN halıyı andıran yemyeşil zemininden, Hatay'ın patates tarlasına benzeyen berbat zeminini inen Denizlispor, çok zor bir maça çıktı. Takım savunması ile dikkat çeken veLider Denizlispor ise bırakın pozisyon bulmayı, pas yapmakta bile zorlanıyor ve 34. dakikada defansta yaptığı adam paylaşımı hatasının bedelini yediği golle ödüyordu.DEVREYE skor olarak ta, oyun olarak ta geride giden Denizlispor ikinci yarıya önce üst üste bulduğu kornerlerle sonra da orta alanda topa sahip olarak başladı. Rakibi geriye yaslanmaya mahkum ediyorlar, ardından da önce Mehmet Akyüz sonra da Ziya ile buldukları pozisyonlarla beraberliğin eşiğinden dönüyorlardı. Çöpe attıkları ilk yarının aksine, hem oyun hem 2 net pozisyon ile adeta beraberliğin sinyallerini veriyorlardı. Nitekim 90.dakikada topu 90'a takan Kehinde son sözü söylüyorduKAYBEDILEN 2 puanları olsa da, hem 12 maçlık yenilmezlik serileri, hem de liderliğin tapusu ellerinde idi.Süper Lig lideri Başakşehir'in bu sahada bir yol kazası sonrası kupanın dışında kaldığını da unutmayalım.