Mesleki belge almak için sınava giriyorlar

BUGÜN NELER OLDU

142 meslek dalında kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi veren Bornova Mesleki Eğitim Merkezi, yeni sınav döneminde de binlerce kişiye sınav heyecanı yaşattı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bornova Mesleki Eğitim Merkezi'nin Müdürü Harun Yılmaz, meslek öğrenmek isteyen ya da elindeki meslek eğitim belgesini değiştirmek isteyen herkesi beklediklerini söyleyerek, "Meslek edinmek isteyen herkesi, işverenleri, esnafı ve ticaret erbabını okulumuza bekliyoruz. En az ilkokul mezunu olmak üzere bize herkes başvurabilir. 3 yıllık eğitimle kalfalık, 4. yılın sonunda ise ustalık belgesi veriyoruz" dedi.