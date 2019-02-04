Şenlikte 10 ton hamsi dağıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından (EKAF) 9. Hamsi Şenliği düzenlendi. Balçova-İnciraltı rekreasyon alanında gerçekleştirilen şenlikte, Karadeniz'den getirilen 10 ton hamsi, kurulan ocaklarda 65 görevli tarafından pişirildi. Ekmek arasında ikram edilen hamsilerden almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Şenlikte yöresel sanatçılar sahne alırken, EKAF Başkanı Aydın Özyar, Trabzon ve Rize'den getirilen 10 ton hamsinin 2 gün boyunca 65 kişi tarafından temizlendiğini söyledi.