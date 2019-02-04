Umreye gidenleri pilavla uğurladılar

BUGÜN NELER OLDU

Burhaniye ilçesinde umreye giden vatandaşlar için Kocacami'de mevlit okutuldu. Ardından umrecilere ve uğurlamaya gelen vatandaşlara bulgur pilavı ve ayran ikramı yapıldı. Mevlitten sonra emekli imam Hüseyin Gülmez tarafından dua edilirken, vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşandı. Nizam Turizm Organizatörü Fuat Büke, "Allah kısmet ederse 20 günlük umre seyahati için yola çıkıyoruz. Dualarla hareket ediyoruz. Çok sayıdaki insan bizleri uğurlamaya geldi. Allah hepsinden razı olsun. Uçağımız Kocaseyit Havalimanı'ndan kalkıyor. Uçağın Kocaseyit'ten kalkıyor olması umreye olan ilgiyi artırıyor. Eğer uçak buradan kalkmasaydı İstanbul veya İzmir'den hareket edecektik. Kocaseyit Havalimanı işimizi kolaylaştırdı" dedi.