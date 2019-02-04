Vatandaş davet etti Zeybekci icabet etti

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin WhatsApp'ta 0532 175 35 35 numaralı hatta açtığı hesaba her gün on binlerce mesaj yağıyor. Zeybekci, Whatsapp'ta içtenlikle vatandaşların gönderdiği mesajlara bizzat kendisi cevap veriyor. Son olarak Yaşar Özer isimli vatandaş, "Zeybekci İzmir'i dinliyor" başlıklı hesaba mesaj göndererek Nihat Zeybekci'yi mahallelerindeki sorunları anlatmak için Karşıyaka Şemikler'deki işyerine davet etti. AK Parti Karşıya Adayı Ayda Maç ile birlikte davete icabet eden Zeybekci, kısa süre içinde Özer'in işlettiği kahvehaneye geldi. Zeybekci'yi ve beraberindekileri karşısında gören Özer şaşkınlığını gizleyemedi. Kahvehanede vatandaşlarla oturan Zeybekci, davete icabet etmek gerektiğini belirterek Yaşar Özer'e geleceğini tahmin edip etmediğini sordu. Özer'in "Kesinlikle geleceğinizi biliyordum. Halkla iç içe olmanızı istiyorum" yanıtı üzerine Zeybekci, Denizli Belediye Başkanlığı döneminden örnek vererek, "7 yılın 1 yılında bile makamda oturmamışımdır. 6-6.5 yıl sokakta, vatandaşın arasında, projelerin, inşaatların başında geçti" dedi. Mavişehir'deki trafik sıkışıklığından şikayet eden vatandaşlara müjdeyi veren Zeybekci, bölgeye yönelik çalışmaların olacağı müjdesini vererek 7 Şubat'taki proje tanıtım toplantısını takip etmelerini istedi.Sorunlara köklü çözüm istediklerini anlatan vatandaşlara bu görev için hazır olduğunu söyleyen Zeybekci, "Kimseye, İzmir'in geleceğinin üzerini ideolojik bahaneleri örttürmeyin. 21. yüzyılda bu problemleri tartışmak ilkelliktir, bu şehre hakarettir. Turizm yatırımcısına gösterilecek altyapısı tamamlanmış bir yatırım alanı yok. İzmir'in en gözde yeri Karaburun Yarımadası'nda bazı yerlerde kanalizasyon yok, fosseptik problemi var. İzmir sağlık turizminin, ticaretin, lojistik, ulaştırma ve hava kargonun merkezi haline gelecek" dedi. Atatürk'ü bir partinin snırlarına hapsetmenin kimsenin haddine olmadığını belirten Zeybekci, "Atatürkçü geçinenler, bir de Atatürk'ten geçinenler var" ifadesini kullandı.Öte yandan Zeybekci, beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Çankaya'daki Elektronikçiler Çarşısı'nı da gezdi. Vatandaşlardan oylarını kentin geleceği için vermelerini isteyen Zeybekci, "Başaracaksak hep birlikte başaracağız. Değişimi siz başlatacaksınız. Birlikte bir İzmir hikayesi yazalım" dedi.