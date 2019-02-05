Akhisarspor için zaman daralıyor

Süper Lig'in ikinci yarısında henüz puanla tanışamayan Akhisarspor, önümüzdeki hafta oynayacakları Demir Grup Sivasspor mücadelesini çıkış maçı olarak görüyor. Ligin ikinci yarısında kural hatası yaptığı gerekçesiyle Beşiktaş'a hükmen yenilen yeşil-siyahlılar, ardından Çaykur Rizespor'a 3-1, son olarak da lig lideri Medipol Başakşehir'e 3-0'lık skorla boyun eğdi. İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK
Teknik direktör Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle yer almadığı maçın ardından basın toplantısına katılan antrenör Recep Umut, galibiyetle ayrılmak istedikleri müsabakayı kaybettiklerini belirterek, "Oyunda kendi istediklerimizi ortaya koyamadık. Oyuncularımız ikinci yarı elinden gelen her şeyi yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum ama zaman daralıyor, puan ve puanlar lazım"
ifadelerini kullandı.