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Benzinlik için tahlıye kararı

Konak Belediyesi, yeni hizmet binası yapacağı bölgede, Şoförler ve Otomobilciler Odası’na kiraladığı benzinlik için açtığı tahliye davasını kazandı

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Benzinlik için tahlıye kararı
İZMIR'DE Konak Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Yenişehir'deki benzinliği işletmesi için yıllar önce İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'na kiraladı. Ancak Konak Belediye Meclisi, yeni hizmet binası için Yenişehir'deki semt pazarı ve benzinliğin de içinde bulunduğu alana yeni hizmet binası yapmayı kararlaştırdı. Bunun üzerine, Konak Belediyesi, akaryakıt istasyonu için tahliye kararı aldı.

ODA BOŞALTIYOR
Şoförler ve Otomobilciler Odası'na kiraya verilen istasyonun tahliyesi, odanın itirazı üzerine gerçekleştirilemedi. Şoförler ve Otomobilciler Odası, sözleşme süresinin imzalanan ek protokolle 2020 yılına kadar uzatıldığını öne sürerek, istasyonu tahliye etmedi. Bunun üzerine Konak Belediyesi, İzmir 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, Konak Belediyesi'ni haklı bularak istasyonun tahliyesine karar verdi. Odanın itirazı üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi, Konak Belediyesi'ni haklı bularak, benzinliğin tahliyesine hükmetti
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Benzinlik için tahlıye kararı
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