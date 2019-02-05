Cezaevi kalkacak trafik rahatlayacak

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, seçim çalışmaları kapsamında tüm Bucalılarla gönül bağı kuruyor. Son olarak Ufuk Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Arslan, "Bu seçim; hizmet seçimidir. Yapan kalır, yapamayan gider. Bu işin kuralı bu olmalıdır. Sizlerden de çalışmayana oy vermemenizi istiyorum" dedi.İzmir'in en kalabalık ilçesi olan Buca'nın sorunlarını çok iyi bildiğini ifade eden Arslan, "41 ana projemiz ile sizlerden onay istiyorum. Yapacağımız ilk iş Buca cezaevini kaldırarak, trafik sorununa el atacağız. Ayrıca Buca'nın kent içi yeşil alanlarını 10 kat artıracağız. İzmir'in yaşam konforu en yüksek ilçesi Buca'nın olması için gece gündüz çalışacağız. Bütün bunları hayata geçirmek için bugün belediyede çalışan her kardeşimizin, büyüğümüzün deneyimine, emeğine, yüreğine ihtiyacımız var. Kaldı ki bütün bu projeleri hayata geçirirken Buca'da ciddi bir istihdam da sağlayacağız" diye konuştu. Otobüs seferlerinin düzensizliği, trafiğin sıkışık olması, imar meseleleri ve daha bir çok konuda şikayetlerle karşılaşan Arslan, "Artık bıktık, taraf tutuyorlar, hizmet etmiyorlar" şeklinde şikayet eden bir vatandaşı da sakinleştirdi, "Yerel işi başka... Siz onlara çalışmadıkları halde oy verirseniz, onlar da nasıl olsa 'oy bedava' diyerek hizmet etme gereği duymazlar" ifadesini kullandı.CHP'li Buca Belediyesi'nin hali hazırda çöp toplamaya yaklaşık 60 milyon lira kaynak harcadığını ifade eden Arslan, "Buna rağmen Buca'da çöp sorunu var. Yazın koku sorunu ortaya çıkıyor. Küçük iyileştirmelerle günü kurtarmaya bakmayacağız. Buca'nın çöpünü çöpünü paraya, dolayısıyla belediye için yeni bir kaynağa dönüştüreceğiz. Size ilginç gelebilir ama biz Buca'daki bazı projelerimizi çöplerden kazanacağımız para ile hayata geçireceğiz. Bununla ilgili projemizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız" şeklinde konuştu.Buca'nın sorunlarını 5 yılda çözeceğine vurgu yapan Arslan, şöyle devam etti; "Ben bir Bucalıyım, Buca için dertleniyorum ve Buca için çalışmak istiyorum. Memleket işi gönül işi, gönlünden gelirse yaparsın. Ben size söz veriyorum ve benim söylediklerimi kaydedin, eğer yapamazsam gelin bana hepsinin hesabını tek tek sorun. Söz veriyorum Buca'nın tüm sorunlarının üstesinden geleceğim. Halkımızın onayı olur da belediye başkanı olursam, 5 yıl boyunca hangi bakanlıktan ilçeme ne yatırım çekerim diye Ankara'da nöbet tutar, Buca'nın tüm sorunlarını ilk 5 yılda çözerim."