Engelli öğretmen Braille alfabesi kursu veriyor

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Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan görme engelli Ali Rıza Yavuz (34), aynı zamanda Karabağlar Halk Eğitim Müdürlüğü'nde Braille alfabesini öğretiyor. Kursta, biri hariç görme engeli bulunmayan 14 kişiye, görme engelli bireylerin okuma yazması için kullanılan Braille alfabesini öğreten Yavuz, kursiyerlere engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar hakkında da bilgi veriyor. Yavuz, "Engellilerin yaşam tarzları, hayatta karşılaştıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri üzerinden de arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Toplumsal farkındalık yaratmak, engellileri toplum içerisinde daha fazla dahil etmek için çabalıyoruz" diye konuştu.