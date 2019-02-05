Eroğlu: Birlikte başaracağız

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, İzmir Girit Mübadilleri Derneği'ni ziyaret etti. Hemşehri derneklerinin Türkiye'nin kültür dünyasının en güçlü dinamikleri olduğunu belirten Eroğlu, "Konak'ta yaşayan insanları çok iyi anlamak ve tanımak gerekiyor. İlçemiz tam manasıyla 'Küçük Türkiye' diyebiliriz. Herkesin ortak sorunu; anlayış, hizmet ve meselelerine çözüm bekliyor olması. Herkese eşit hizmet anlayışı ile tüm sorunlara STK'larla birlikte çalışarak tam anlamıyla neşter vuracağız. Birlikte başaracağız" dedi.