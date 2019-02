Göz tepe fikstürüne güveniyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de art arda Yeni Malatyaspor, G.Saray ve F.Bahçe'ye mağlup olarak ikinci yarıda 0 çeken Göztepe'nin kurtuluşu İzmir'de olacak.İç sahada taraftarlarının önünde farklı bir kimliğe bürünen İzmir ekibi, evindeki 8 maçı da kayıpsız atlatıp ligde kalışını ilan etmek istiyor. Fikstür avantajını kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu hafta konuk edeceği Alanya'nın yanı sıra Trabzon, Kasımpaşa, Akhisarspor, Erzurum, Antalya, Sivas ve ligin son maçında karşılaşacağı Ankaragücü ile sahasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu fikstürü en az 20 puanlık bir avantaja çevirmeyi hedeflerken taraftarından destek bekliyor.Öte yandan teknik direktör Kemal Özdeş'in de moral bozukluğu yaşayan futbolcularla teker teker toplantılar yaptığı, başkan Mehmet Sepil'in ise takımı motive etmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Bu arada F.Bahçe maçında kırmızı kart gören santrfor Jarome, Malatya maçında oynamaycak.GÖZTEPE'DE takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin son 2 haftada yedek kulübesine mahkum oldu. Bu sezon attığı 7 golle Göztepe'ye çok kritik puanlar kazandıran tecrübeli futbolcunun Galatasaray ve Fenerbahçe müsabakalarından teknik direktör Kemal Özdeş tarafından on birde tercih edilmemesi eleştiri konusu oldu. Her iki maçta da oyuna sonradan dahil olup rakip kalelerde tehlikeler yaratan Yasin'in kızağa çekilmesine taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. Başarılı futbolcunun devre arasında Fenerbahçe'ye satılması gündeme geldi. Ancak başkan Mehmet Sepil'in isteği ile sarı-kırmızılılarda kalan 31 yaşındaki futbolcu en önemli iki müsabakada on bire giremedi.