Hayat bazen sevinç bazen matem

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışındaki rakiplerinden Hatayspor'la 90. dakikada yeni transferi Kehinde'nin attığı golle 1-1 berabere kalıp liderlik koltuğunu sağlamlaştıran Denizlispor buruk sevinç yaşadı. Teknik direktör Yücel İldiz, Nijeryalı golcünün soyunma odasında sinir krizleri geçirdiğini belirterek,ifadelerini kulllandı.MAÇI da değerlendiren İldiz, "Kötü bir zeminde oynadık. Sahaya alışana kadar kendi futbolumuzu ortaya koyamadık. Çok şükür hiçbir futbolcuda sakatlık yaşanmadı. Böyle zeminler oyuncu sağlığı açısında oldukça sakıncalı. Aldığımız 1 puan değerli. Hatay son haftalarda çıkışa geçti. Ligde ve kupada iyi sonuçlar elde etti.dedi. Ligin çok zorlu geçtiğini sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı şu cümleleri kurdu: "Her karşılaşma artık çok zor. Bu da ligin kalitesini artırıyor. İkinci yarıya bizim gibi zirve mücadelesi veren takımlarla karşılaşarak başladık. Artık evimizden oynayacağımız Altınordu maçına odaklanacağız."