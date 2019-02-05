İzmir engelli dostu olacak

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kentin engelliler düşünülerek yeniden şekillendirileceğini belirtti. Özel Eğitim Kurumları Derneği üyeleriyle toplantı yapan Zeybekci, Türkiye'nin özellikle sağlıkta, engellilere yönelik, okuma yazma imkanı olmayanlara yönelik dünya standartlarının üzeninde hizmet verdiğini belirtti. Engelli bireylere sadece eğitim verilmesinin yeterli olmadığını, topluma, üretime de kazandırılması gerektiğini söyleyen Zeybekci, "Bu şehrin en büyük eksikliği bir engelli vatandaşımız tekerlekli sandalyesiyle kaldırımlarda gerek sandalyelerden gerek araçlardan gidemiyor, toplu taşıma araçlarına ulaşamıyor. İZBAN'da, İzmir Metro'da engelliler, yaşlılar için yapılan asansörler çalışmıyorsa, yürüyen merdivenler çalışmıyorsa yaptığınız hiçbir şey para etmez. Benim engelli kardeşim masum masum bakıyor, kaldırıma çıkamıyorsa, engelli çocuklarımıza diğer çocuklarımızla birlikte spor yaptırılmıyorsa, entegrasyonunu sağlayamıyorsa kimse boşuna konuşmasın" dedi.İnsanların hayatlarını daha kaliteli hale getirmek belediyelerin öncelikli görevi olduğunu belirten Zeybekci, "1 Nisan'dan itibaren evde bakım ihtiyacı olan vatandaşların yüzde 100'üne ulaşacağız. Sağlık Bakanlığı ilgili diğer bakanlıklarla görüşerek işbirliği yapacağız. Tam donanımlı araçlar bu vatandaşlarımızın evlerine gidecek, bakımını, ev temizliğini yapacak, sağlık görevlileri de sağlık ihtiyaçlarına bakacak. Gerekirse donanımlı yüzlerce şehrin tamamına hizmet verecek İzmir'i engellilerin rahatça gezebileceği şehir haline getireceğiz" diye konuştu. Menemen'de MHP ve AK Parti ilçe teşkilatlarının ortak toplantısında konuşan Zeybekci, "İzmir'in sorunları, projeleri konuşulması gerekiyor. Biz 1.5 yılda çöpten enerji elde edeceğiz atığı sıfıra düşüreceğiz. Kanalizasyon ile yağmur suyu hatlarını ayıracağız. Arıtmasız bir damla su dahi körfeze verilmeyecek. Onlar başka şey diyecek, tarz diyecek. Bu İzmir'e saygısızlıktır, haksızlıktır, hakarettir. Artık buna İzmirli kanmayacak. 20 yıldır bahane okuyorlar artık mazeret yok İzmir'in vaktini çaldırmayacağız" diye konuştu. Etkinliğe katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Cumhur ittifakının en güzel yansımasının da Menemen'de olduğunu belirtti. Bayraklı Cengizhan Mahallesi'nde AK Parti-MHP ilçe teşkilatlarının organizasyonuna katılan Zeybekci, hizmet alamamaktan yakınan mahalle sakinlerine 9 ayda kenti güzelleştireceği sözü verdi. Zeybekci, Bayraklı'ya İzmir'in en büyük Millet Parkı'nı kazandıracaklarını söyledi.MENDERES Belediyesi'nin düzenlediği 9. Deve Güreşi Festivali'ne katılan Zeybekci, vatandaşlardan oylarını İzmir için kullanmalarını istedi. Son olarak İnciraltı'ndaki Ege Karadenizliler Federasyonu'nca organize edilen Hamsi Festivali'ne eşi Ayşen hanım ile katılan Nihat Zeybekci, sohbet ettiği vatandaşlara balıkekmek dağıttı.