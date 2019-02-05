Köprüden önce son çıkış

BUGÜN NELER OLDU

SON haftalardaki berbat performansıyla hayal kırıklığı yaratan birtakım var karşımızda.Sonoynadıkları Başakşehir maçında ilk kez"yönetim istifa" seslerini duyduk. Manu,sahadan çıkarken ıslıklandı. Yedek kulübesindearkadaşlarının yanına oturmasıgereken oyuncu kimsenin yüzüne bakmadansoyunma odasının yolunu tuttu.LOPES ve Rotman büyük bir sorumsuzluk örneği ile gördükleri sarı kartlarla Sivas deplasmanı öncesi cezalı duruma düştüler. Cihat Arslan hoca zaten takım kurmakta zorlanırken bu iki oyuncunun cezalı duruma düşmesi işin tuzu biberi oldu. Bu hiç hoş olmayan örnekleri çoğaltabiliriz.SÜPERAncak şu anda 17 puanla ligindibine çöken bu takımda aynı dayanışmayıgöremediğimizi belirtmek isteriz. Evet,kadro yetersiz, sezon başında hem teknikadam hem futbolcu seçimlerinde büyükhatalar yapıldı ama şu anda bunları masayayatırıp sorgulamanın zamanı değil.GÜN birlik ve beraberlik günü. Sahanın dışında huzur yoksa sahadan da mutluluk tabloları yansımaz. Süper lige çıktığı günden bu yana, peşine düşüp her ortamda desteklemekten ve izlemekten büyük keyif aldım. Akhisarspor'un şu andaki görüntüsü içimi acıtıyor, hepsi bu.Zira takım deyim yerinde ise köprüden önceki son çıkışa geldi dayandı. Bizden söylemesi.