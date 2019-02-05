Köprüden önce son çıkış

SON haftalardaki berbat performansıyla hayal kırıklığı yaratan birtakım var karşımızda. Sadece saha içinde değil tribünlerde de keyif yok. Daha önceleri hiç alışık olmadığımız şeyler yaşanıyor Akhisarspor'da.
Son
oynadıkları Başakşehir maçında ilk kez
"yönetim istifa" seslerini duyduk. Manu,
sahadan çıkarken ıslıklandı. Yedek kulübesinde
arkadaşlarının yanına oturması
gereken oyuncu kimsenin yüzüne bakmadan
soyunma odasının yolunu tuttu.
LOPES ve Rotman büyük bir sorumsuzluk örneği ile gördükleri sarı kartlarla Sivas deplasmanı öncesi cezalı duruma düştüler. Cihat Arslan hoca zaten takım kurmakta zorlanırken bu iki oyuncunun cezalı duruma düşmesi işin tuzu biberi oldu. Bu hiç hoş olmayan örnekleri çoğaltabiliriz.
SÜPER Lig'e çıktığı günden bu yana zaman zaman zor günlerden geçse de bu zorlukları birlik ve beraberlik içinde aşan bir takım kalmıştı aklımızda.
Ancak şu anda 17 puanla ligin
dibine çöken bu takımda aynı dayanışmayı
göremediğimizi belirtmek isteriz. Evet,
kadro yetersiz, sezon başında hem teknik
adam hem futbolcu seçimlerinde büyük
hatalar yapıldı ama şu anda bunları masaya
yatırıp sorgulamanın zamanı değil.
GÜN birlik ve beraberlik günü. Sahanın dışında huzur yoksa sahadan da mutluluk tabloları yansımaz. Süper lige çıktığı günden bu yana, peşine düşüp her ortamda desteklemekten ve izlemekten büyük keyif aldım. Akhisarspor'un şu andaki görüntüsü içimi acıtıyor, hepsi bu. Futbolcu taraftar teknik adam ve yönetim arasında yeni bir gönül köprüsüne ihtiyaçları var.
Zira takım deyim yerinde ise köprüden önceki son çıkışa geldi dayandı. Bizden söylemesi.