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Köprüden önce son çıkış

LEBİP TİMOR Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019
SON haftalardaki berbat performansıyla hayal kırıklığı yaratan birtakım var karşımızda.
Sadece saha içinde değil tribünlerde de keyif yok. Daha önceleri hiç alışık olmadığımız şeyler yaşanıyor Akhisarspor'da. Son oynadıkları Başakşehir maçında ilk kez "yönetim istifa" seslerini duyduk. Manu, sahadan çıkarken ıslıklandı. Yedek kulübesinde arkadaşlarının yanına oturması gereken oyuncu kimsenin yüzüne bakmadan soyunma odasının yolunu tuttu.
LOPES ve Rotman büyük bir sorumsuzluk örneği ile gördükleri sarı kartlarla Sivas deplasmanı öncesi cezalı duruma düştüler. Cihat Arslan hoca zaten takım kurmakta zorlanırken bu iki oyuncunun cezalı duruma düşmesi işin tuzu biberi oldu. Bu hiç hoş olmayan örnekleri çoğaltabiliriz.
SÜPER Lig'e çıktığı günden bu yana zaman zaman zor günlerden geçse de bu zorlukları birlik ve beraberlik içinde aşan bir takım kalmıştı aklımızda. Ancak şu anda 17 puanla ligin dibine çöken bu takımda aynı dayanışmayı göremediğimizi belirtmek isteriz. Evet, kadro yetersiz, sezon başında hem teknik adam hem futbolcu seçimlerinde büyük hatalar yapıldı ama şu anda bunları masaya yatırıp sorgulamanın zamanı değil.
GÜN birlik ve beraberlik günü. Sahanın dışında huzur yoksa sahadan da mutluluk tabloları yansımaz. Süper lige çıktığı günden bu yana, peşine düşüp her ortamda desteklemekten ve izlemekten büyük keyif aldım. Akhisarspor'un şu andaki görüntüsü içimi acıtıyor, hepsi bu. Futbolcu taraftar teknik adam ve yönetim arasında yeni bir gönül köprüsüne ihtiyaçları var. Zira takım deyim yerinde ise köprüden önceki son çıkışa geldi dayandı. Bizden söylemesi.
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Köprüden önce son çıkış
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