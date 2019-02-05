Yaşar Üniversitesi öğrencilerine ödül

BUGÜN NELER OLDU

YAŞAR Üniversitesi öğrencilerin uluslararası ödül geldi. Galler'in Swansea Sanat Fakültesi tarafından düzenlenen ve tüm dünyadan katılımcılara açık olan Uluslararası Copper Coast Film Festivali'nde, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü bu yıl bitiren öğrencilerin filmi, ödül kazandı. Halid İlhan, Gözde Kara, Aslı Türetken, Yalın Yalçuk ve Mert Omay'dan oluşan ekibin "9/8 doğmak" isimli filmi, "En iyi belgesel" ödülünü kazanmayı başardı. "9/8 doğmak" filmi ayrıca, 25. Adana Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda ile 6. Aegean Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde finalist olurken, 19. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali ve 4. Marmaris Kısa Film Festivali gibi birçok festivalde de gösterildi.