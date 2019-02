Ah İstanbul ah!

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig temsilcilerimiz Göztepe ve Akhisarspor, İstanbul ekipleri karşısında haftayı yenilgi ile kapadılar. Göztepe, Fenerbahçe deplasmanından 2-0 yenik dönerken, Akhisarspor sahasında oynadığı Başakşehir maçını 3-0 kaybederek ligin dibinde kaldı.Balıkesirspor Baltok ise çok üstün oynadığı Osmanlıspor deplasmanında gol atmayı başaramayınca haftayı puansız kapadı. Altay, 1-0 geriye düştüğü İstanbulspor karşısında bir penaltı kaçırsa da beraberliği de penaltı golü ile kurtardı.İşler iyi gitmiyor. Kaybettikleri 3 maçın ikisi deplasmanda ama takımın havası yok. Fenerbahçe maçı zaten 50. dakikada bitti. Jerome atıldıktan sonra takım moral olarak ta çöktü. Orta sahada gereksiz ve çok acımasız bir faul yaptı. Maçın tamamına baktığımızda Göztepe'nin 'bu da kaçar mı' diyebileceğimiz tek pozisyonu yok. Göztepe bu değil.Peş peşe gelen yenilgiler taraftarın da keyfini kaçırdı. Kaybederken bile oynadığı oyun ile alkışlanan Göztepe'yi özledik. Tek tek baktığımızda tüm oyuncularda büyük düşüş var. Devre arasında ne yaptı bu takım?Ateşle oynamaya başladılar. Başakşehir yenilgisine bakarak söylemiyorum bunları. Son 3 maçtır oyundan alınan Manu, saha dışına çıkarken tepki koyuyor. Lopes ve Rotman gördükleri gereksiz kartlarla cezalı duruma düşüyorlar. Kadro zaten kısıtlı.Bir kısım taraftarın ilk kez "yönetim istifa" diye bağırdığını duyduk. Bunlar alıştığımız şeyler değil. Fark açılmadan ilk önce Sivasspor maçından puan getirmeleri lazım. Bu noktada işlerinin hiç kolay olmadığını söylemek zorundayız.Bu başarıda Yücel İldiz hocamın büyük bir emeği var. Çok kötü geçen ilk yarıdan sonra yaptıkları değişiklikler ile 1 puanı kopardı aldı. Başakşehir'in bu zeminde kupanın dışında kaldığını unutmayalım. Ancak bu beraberlik de her şeyin bittiği anlamını taşımaz. Amansız bir yarış var ama her şey kendi ellerinde.İlk yarıdaki oyunları çok kötü idi ama ikinci yarıda bambaşka bir takım vardı sahada. Gitti gözü ile baktığımız bir maçtan alınan 1 puanın çok değerli olduğunu söylemeliyim. Hatay deplasmanı bence en zor deplasman. Sadece rakiple değil zeminle de mücadele etmeniz gerekiyor. Hem rakibe, hem zemine horozlandılar.İşi ciddiye aldılar. İlk yarıda Karabük'te bıraktıkları 2 puanı unutmamışlar. 14 Maçlık yenilmezlik serisini gollü bir maç ile taçlandırdılar. Sistem takımı olmuşlar. Kim oynamış fark etmiyor. Sistem ve istikrar oynatıyor. Hüseyin hocayı da kutlamak lazım. İzlemekten keyif aldığımız bir takım yaratmış.Birbirinden güzel 6 gol, rakibe saygı, tribünlerde bando ve futbol okulunun minikleri.Yedikleri tek gol var ama kaçırdıkları pozisyonların sayısı çok. Bir defans hatasından gol yedikleri 39. dakikaya kadar rakibe pozisyon vermedikleri gibi 2 net kaçırdılar, bir topları da direkten döndü. Giray Bulak hocanın hamle gücü yok. Kulübe yetersiz. Atamayana atarlar diye bir söz vardır. Aynen öyle oldu.Kazanma adına her şeyi yaptılar, en azında 1 puanı da hak ettiler ama son vuruşlarda yoktular. Ara transferde gidenler oldu ama transfer yasaklısı oldukları için kadroya takviye yapamadılar.Golcüsü Paixao'yu çok aradı İstanbulspor karşısında. Öyle bir gol yediler ki, evlere şenlik. Gol ararlarken rakip hızlı hücumla gelip golü attı. Sonra İbrahim Akın penaltı kaçırdı. Maçın geneline bakarsak İstanbulspor çok daha fazla net pozisyon yakaladı. Kaleci Emre takımın en iyisiydi dersek, nasıl bir maç oynadıklarını daha iyi anlatmış oluruz.2 puan kayıp gibi gözükse de, İstanbulspor'un kaçırdıklarına bakarsak 1 puan içindemeliyiz. Aşağıdan kurtulmaya çalışıyorlar.