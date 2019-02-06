Alaşehir sakinlerine doğalgaz müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Alaşehir ilçesinde başlayan ve belli bir süre ara verilen doğalgaz boru döşeme çalışmaları yeniden başladı. Alaşehir'in MHP'li Belediye Başkanı ve başkan adayı Ali Uçak, "Alaşehir'de başlayan doğalgaz çalışmalarına belirli bir süre ara verilmişti. AKSA Gaz yetkilileriyle beraber tekrar İstasyon Mahallemizde çalışmaları başlattık. En kısa sürede evlere doğal gaz verilmeye başlanacak. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde Eylül- Ekim aylarında tahminen 5 bin konuta kadar, belki de daha fazla binamıza doğalgazımız verilecek" dedi. İlçedeki kadınlara seslenen Uçak, "Artık rahatsınız çok kısa bir süre sonra doğalgaza kavuşuyorsunuz. Bu haberi sizlere müjde olarak veriyorum. Çeşmeyi açtığınızda direk sıcak su akacak" dedi.