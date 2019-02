Ambulanslar rüzgar gibi

BUGÜN NELER OLDU

Hastalık ve yaralanma gibi durumlarda 112 acil sağlık ekipleri, her gün onlarca yanlış ihbara rağmen müdahaledeki hızı ve etkin müdahale şekli ile ön plana çıkıyor. İzmir il genelinde bulunan ambulans servisinin yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekipleri ile kentlerde 10, kırsalda ise 30 dakika içinde ulaşma oranı yüzde 94 seviyelerine çıkan 112 acil yardım hizmetleri, acil durumlarda vatandaşa her türlü zor koşulda ulaşım sağlıyor. Vakalara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşma hızı her geçen gün daha da artan 112 ekipleri, 2017 yılında kırsal vakalara 30 dakika içinde ulaşım oranı yüzde 96,4 iken, 2018 yılında bu oran yüzde 96,6'lara yükselerek acil durumlarda vatandaşın adeta kurtarıcısı oldu. İzmir'deki ambulanslar, gelişmiş ülkelerdeki ambulansların vakalara müdahale sürelerini geride bıraktı.Acil vakalarda ulaşım sürelerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, "Ambulansın hastaya ulaşma süresinin ve hastayı olay yerinden aldıktan sonra hastaneye transport süresinin durumu ciddi olan hastaların sağ kalımı için çok önemli. Bu sürenin kısaltılması için komuta merkezinin kesintisiz bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Vatandaşlarımız da 112 hattını gereksiz yere meşgul etmemeli, trafikte ambulanslara yol vermeli. Olay yeri ile ilgili detaylı ve açık adres verilmelidir" diye konuştu.İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Bediha Salnur, son dönemde grip vakalarının artmasıyla birlikte farklı adlandırmalar yapıldığını belirterek, araştırmalarda 'gergedan gribi' olarak adlandırılan bir virüse rastlamadıklarını söyledi. Salnur, "Bu dönem yine mevsimsel griple karşılaştık. Bildiğimiz bir grip var ve şu an sezon olduğu için hasta sayısı biraz fazla. Gergedan virüsü diye bir tanımlama yok" dedi.