Bağışçı aile, küçük Selin’i bağrına bastı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan Selin Buğra'ya, 2015 yılında 7 yaşında iken yüzünde ve gözlerinde ortaya çıkan sararma nedeniyle ilk olarak eklem romatizması teşhisi koyuldu ve ilaç verildi. Ancak Selin, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine aynı hastaneye bir kez daha götürüldü. Bu kez yapılan testler sonunda, durumu ciddiye giden Selin Buğra, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan bir dizi test ve kontroller sonrasında Selin'e, dünyada ender görülen rahatsızlıklardan Wilson hastalığı teşhisi konuldu.Selin için, 'Acil' kodlu nakil çağrısı yapıldı. İsmi, Türkiye genelinde, 'Çok acil organ bekleyenler' listesine yazıldı. 8 gün süren endişeli bekleyişin ardından Antalya'dan haber geldi. Beyin ölümü gerçekleşen down sendromlu 5 yaşındaki Yiğit Kara'nın karaciğeri Ege Üniversitesi'ne getirilip Selin'e nakledildi. Şimdi 11 yaşında olan Selin'in en büyük isteği, doktor olmak. Anne Ayşe Buğra "İnsan başına gelmeden bilmiyor. Organ bağışı hiç aklıma gelmezdi ama çok önemli olduğunu kızımıza gerekli olunca öğrendik" dedi. Kızları Selin'in hayata tutunmasının ardından anne Ayşe Buğra ve baba Osman Buğra, karaciğeri ile evlatlarına can olan Yiğit'in ailesi ile tanıştı. Buğra ailesi, Yiğit'in babası Kemal ve annesi Dulkadın Kara'nın ziyaretine gitti. Oğullarının organıyla yaşama tutunan Selin'in sağlıklı halini gören Kemal Kara ve eşi, onu kendi evlatları gibi sahiplendi. Hayatta olan iki çocuklarından ayrı tutmadı. Selin'in isteği üzerine 4 yıldır sık sık buluşan, önemli günlerini birlikte geçiren aileler, küçük kızın mutluluğu karşısında bambaşka duygular yaşadı. Yiğit'in babası Kemal Kara, "Selin bizim kızımız gibi oldu. O da bizi çok seviyor. Benim oğlumun organıyla hayatta kaldı. Birisi gitti, birisi geldi. Biz onu çok seviyoruz o da bizi çok seviyor" dedi.