Balıkesir Adliyesi’nde mesai başladı

BUGÜN NELER OLDU

Adliyesi'nde, bodrum kattaki yangın tüplerinden sızan karbondioksit gazından 59 kişinin zehirlenmesiyle ara verilen mesai, dün sabah yeniden başladı. Halen 4'ü ağır 21 kişinin tedavi altında tutulduğu zehirlenme olayını 1 başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı soruşturacak. Olayın hemen ardından giriş ve çıkışların yasaklandığı adliye binasında yapılan kontrollerde gaz sızıntısı olmadığı ve içerideki havanın temizlendiği belirlendi. Böylelikle mesai dün sabah normale döndü. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balıkesir Adliye binası bodrum katında bulunan arşiv odalarından bir tanesinde yangın söndürme sistemi bilinmeyen bir sebeple devreye girmiş, sistemin verdiği gazdan ilk etapta arşiv odasında bulunan 3 kişi etkilenmiş, kurtarma çalışmaları esnasında müdahale eden ve civarda bulunan görevlilerden 4'ü ağır olmak üzere toplam 59 kişi zehirlenmek suretiyle yaralanmışlardır. Adliye binası olay anından hemen sonra tahliye edilmiş, zehirlenen şahıslar hastaneye kaldırılarak tedavi altında alınmışlardır" denildi.