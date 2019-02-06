Büyük gün geldi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, yarın saat 11.00'de Balçova Kaya Termal Otel'de İzmir için hazırladığı projelerini açıklayacak. Aylardır süren titiz çalışmalar, araştırmalar, halktan, sivil toplum örgütlerinden gelen öneriler, şikayetler ve istekler doğrultusunda, çok geniş bir katılımla hazırlanan projelerin kentte ses getirmesi bekleniyor. Sosyal medya üzerinden de oldukça etkili bir kampanya sürdüren "Zeybekci İzmir'i dinliyor" sloganıyla da gündem yaratan Nihat Zeybekci, bazı projelerini, bu mesajların yönlendirdiğini söyledi. Altyapı, ulaşım, çevre, kentsel dönüşüm, istihdam, yatırım konularındaki somut projelerin İzmirlilerin hayatını kolaylaştıracağına inandığını belirten Zeybekci, şunları kaydetti: "Biz söz verdik mi yaparız. Gönül belediyeciliğini vatandaşımızın da desteğiyle yerine getireceğiz. Aylardır İzmir'in 30 ilçesini karış karış gezerek, halkı dinleyerek ve İzmir'i İzmirlinin gözünden görmeye çalışarak çıktığımız bir yol var. Sosyal medya üzerinden günün 24 saati irtibatta kaldık. İzmirli hemşehrilerimizle sürekli temas halinde olduk. Bu güzel şehri hak ettiği yere taşımak ve dünyanın sayılı kentleri arasına sokmak için kendi alanlarında uzman yüzlerce kişilik ekibimiz, kanaat önderleri, sanatçılar, bilim insanları, mühendisler, mimarlar, şehir planlamacıları ve en önemlisi de İzmirlinin bizzat kendisiyle projeler hazırladık. Onca yılını kaybeden İzmirimiz için altın gibi projelerimiz var. Bunları bazı toplantılarda dile getirdim. Perşembe ise detaylarıyla açıklayacağız."AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu. Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlenen Türk Kızılayı'na kan bağışı kampanyasına katıldı. 25. kez kan bağışında bulunan Zeybekci'ye Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gökay Gök tarafından gümüş madalya ve Kızılay kan beratı verildi. Türk Kızılayı'na düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirten Zeybekci, "Kızılaya kan veriyoruz, İzmir'e can veriyoruz' sloganımızla bugün 25'inci kan bağışımı yapacağım. Ayrıca kök hücre bağışı ile ilgili bir bilinci de ülkemizde hep birlikte canlandırmamız gerekiyor. Bugünlerde gündem olan bir yavrumuz var, Öykü Arin kızımız için de herkesi kök hücre bağışına davet ediyoruz" dedi.