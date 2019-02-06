Çocuk sürücü babaannesini traktörle ezdi

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Tire ilçesine bağlı Peşrefli Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam meydana gelen olayda iddiaya göre, 12 yaşındaki O.S. çiftlikte traktör kullanmaya başladı. Manevra yapan O.S., arkasından geçen 77 yaşındaki babaannesi Kamile S.'yi fark etmedi. Çocuk sürücü, traktörle babaannesini üzerinden geçti. Talihsiz kadın, ağır yaralandı. Çiftlikte olayı fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kamile S.'yi ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak talihsiz kadın, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamile S.'nin ölüm haberini alan hastanedeki yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamile S.'nin cenazesi Peşrefli'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.