Eroğlu’na sazlı sözlü karşılama

BUGÜN NELER OLDU

Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, çat kapı ziyaretlerine Siverekliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaretiyle ara verdi. Sürpriz bir şekilde karşılanan Eroğlu'nun toplantısı renkli görüntülere sahne oldu. Sıra Gecesi Müzik topluluğunun türküleri eşliğinde ve alkışlarla içeri giren Eroğlu, coşkulu ve özel karşılama için yönetim ve üyelere teşekkür etti. Renkli görüntülerin yaşandığı toplantı sırasında Eroğlu türkülere de eşlik etti. Hemşehri derneklerine sıkıntıların çözümü noktasında önemli görevler düştüğünü belirten Eroğlu, "Sizler bizim güç merkezimiz, en büyük destekçimiz, olmazsa olmazımızsınız. Yapacak çok işimiz var. Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte çalışarak başaracağız" dedi.