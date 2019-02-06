Göztepe kupayla moral bulmak istiyor

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iraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976- 1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele edecek.
Sarıkırmızılı ekip, rakibiyle ilk maçını bugün saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Müsabakanın rövanşı 27 Şubat'ta İzmir'de oynanacak. Kart cezalısı Cameron Jerome'un forma giyemeyeceği Göztepe'de, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor. TARAFTAR BÖLÜNDÜ
Süper Lig'de son üç maçını kaybederek tehlikeli bölgeye yaklaşan Göztepe'de taraftarlar ikiye bölündü. Sosyal medyada taraftarların bir bölümü Başkan Mehmet Sepil'i transferi iyi yönetememek ve santfor almamakla suçlarken, diğer taraf Sepil'e destek verip "O stadımızı bitirmek için büyük çaba sarf ediyor. İzmir'den hiç kişi ve kurumdan destek almıyor. Takımımızın yanında olmalıyız"
mesajı verdi.