Göztepe kupayla moral bulmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.Sarıkırmızılı ekip, rakibiyle ilk maçını bugün saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Müsabakanın rövanşı 27 Şubat'ta İzmir'de oynanacak. Kart cezalısı Cameron Jerome'un forma giyemeyeceği Göztepe'de, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.Süper Lig'de son üç maçını kaybederek tehlikeli bölgeye yaklaşan Göztepe'de taraftarlar ikiye bölündü. Sosyal medyada taraftarların bir bölümü Başkan Mehmet Sepil'i transferi iyi yönetememek ve santfor almamakla suçlarken, diğer taraf Sepil'e destek veripmesajı verdi.