‘HAVELSAN 13 ülkede faaliyet gösteriyor’

BUGÜN NELER OLDU

1. Tedarikçi İşbirliği Geliştirme Zirvesi, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) gerçekleştirildi. Küresel bir şirket olma yolunda hızla ilerlediklerini belirten HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Küresel bir şirket olma yolunda hızla ilerliyoruz. HAVELSAN ürünleri 13 ülkede faaliyet gösteriyor ki bu ürünler uluslararası rekabetle üretilen işler anlamına geliyor. Şirketimiz, cirosu ve çalışan sayısı bakımından çok daha büyük firmalarla rekabet ediyor" diye konuştu. HAVELSAN'ın uluslararası pazarda tercih edilen ürünlerinin olduğunu dile getiren Atalay, "Savunma sanayisi dünyada çok özel bir alan. Belli yüksek teknolojilerin üretildiği ve geliştirildiği bir alan. Kendi faaliyet alanımızda ihracat yaparken ve ürünlerimizi ülkemize sunarken başkasından izin almaksızın bütün ürün ve çözümlerimizi müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gerçek bağımsızlığın başladığı nokta burası. Almanlar, bundan 20 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlediğinde kamyonlarını bile kullanmamıza izin vermiyordu. Bugün sınır ötesi operasyon yapıyoruz ve kimseden izin almak gereksinimi hissetmiyoruz. Bu geldiğimiz nokta Türk savunma sanayisinin gücünü gösteriyor" dedi.