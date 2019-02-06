İzmir-Selanik feribot seferleri heyecanlandırdı

BUGÜN NELER OLDU

Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen İzmir-Selanik gemi seferleri heyecanlandırdı. İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, "İki dost ülkenin, aynı denizi paylaşan iki komşu ülkenin en üst düzey yöneticilerinin bu konuyu tekrar masaya getirmelerinin memnuniyetini yaşıyoruz. Ümit ediyorum bu defa bu konuyla ilgili daha somut eylemlere geçmiş oluruz. Geçmişte de bunun fizibilitesini yapıp doğru bir hat olduğunu düşünsek de bir takım çalışmalar belli bir aşamada tıkandı. Ümit ediyorum bu defa bu şekilde gerçekleşmeyecek. Bu hattın açılmasıyla avantajlarını her iki ülke olarak yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. İzmirli vatandaşlar da seferlerin başlaması halinde Selanik'e sık sık gidebileceklerini belirtti.